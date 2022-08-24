حدث في 8 ساعات| اجتماع رئاسي بشأن بحيرة ناصر وإجراء رسمي بشأن التحاليل الطبية غير الدقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر، كما كشف وزير الري أهم مشروعات حماية السواحل المصرية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيهان واطلاع ومتابعة.. اجتماع رئاسي بشأن بحيرة ناصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لمواجهة آثار التغيرات المناخية.. وزير الري يكشف أهم مشروعات حماية السواحل المصرية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ لاستعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن هضبة الأهرام

وردت شكاوى واستغاثات، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الكهرباء من مختلف الشوارع بمنطقة هضبة الأهرام؛ تشكو انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إجراء رسمي بشأن نتائج التحاليل الطبية غير الدقيقة

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمصراوي، إن الهيئة بصدد تنفيذ خط ساخن ومنصة لتلقي شكاوى المواطنين من التحاليل الطبية غير الدقيقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فيديو لـ"معلومات الوزراء" بأهم مستجدات التوتر العسكري حول محطة زابوريجيا النووية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا بعنوان "محطة زابوريجيا النووية"؛ يسلط فيه الضوء على أهم المستجدات الخاصة بالتوتر العسكري حول المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في زابوريجيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نائب وزير الكهرباء يتفقد مشروعات القطاع استعدادًا لـ COP 27

ترأس المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، وفدًا من قيادات الوزارة؛ للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لكل الموضوعات المتعلقة بوزارة الكهرباء بشأن مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 27، والمستهدف انعقاده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مطلوب رد كتابي.. سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الدولية

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مصروفات المدارس الدولية التي تقترب من المليون جنيه، متسائلًا : هل الدكتور رضا حجازي على علم بهذه الأرقام الفلكية في مصروفات بعض المدارس الدولية؟

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: هناك ضرورة لارتباط خطط التطوير وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بدون ترخيص.. الجيزة: تشميع قاعات أفراح وفوتوسيشن بأوسيم

أعلنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم وشرطة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدات المحلية، غلق وتشميع قاعة لحفلات الزفاف والمناسبات والفوتوسيشن بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومصادرة محتويات القاعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التموين: خطط لتطوير مصانع القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق المعايير العالمية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إن الوزارة تتبنى خططا لتطوير المصانع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها إلى المقاييس والمعايير العالمية، كما يحدث في شركة قها وادفينا للصناعات المتطورة.

للتفاصيل.. اضغط هنا