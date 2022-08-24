وزير السياحة يجتمع بممثلي اللجان النقابية للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، المهندس أحمد يوسف الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.

وبحسب بيان اليوم، استعرض طارق حسين رئيس اللجنة النقابية، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات من بينها الرواتب والاستحقاقات والعلاوات الخاصة بالعاملين، الأجر المكمل، منظومة الرعاية الصحية، وبحث إمكانية استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للوزارة.

ووجه الوزير بضرورة دراسة كافة الطلبات والمقترحات المُقدمة من خلال الإدارات المختصة، والوقوف على إمكانية تنفيذها حرصاً على تحقيق المصلحة العامة ومصالح المواطنين.

وتم الاتفاق على إحاطة ممثلي النقابة بنتائج دراسة الجهات المختصة لهذه الطلبات والمقترحات المُقدمة، مع عقد اجتماعات دورية للتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع على النحو المنشود.

يأتي هذا اللقاء في مُستهل سلسلة لقاءات الوزير مع اللجان النقابية للعاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة، حيث أنه جاري التنسيق لعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع ممثلي اللجان النقابية بالمجلس الأعلى للآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.