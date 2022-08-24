بدون ترخيص.. الجيزة: تشميع قاعات أفراح وفوتوسيشن بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم وشرطة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدات المحلية، غلق وتشميع قاعة لحفلات الزفاف والمناسبات والفوتوسيشن بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومصادرة محتويات القاعة.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، تم إيداع المضبوطات المخازن، وجار تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات ضبط المنشآت المخالفة والتي تدار بدون ترخيص وغير ملتزمة بإجراءات الحماية المدنية، وتحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.