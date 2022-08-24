وزير التموين: خطط لتطوير مصانع القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق المعايير العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إن الوزارة تتبنى خططا لتطوير المصانع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها إلى المقاييس والمعايير العالمية، كما يحدث في شركة قها وادفينا للصناعات المتطورة.

وأضاف وزير التموين خلال ‏رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية، الأربعاء، أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها ساهم في معرفة ‏حركة تداول السلع ومعرفة الوارد والمنصرف منها.

وأكد المصيلحي أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية وتوفيرها للسلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن ‏شركاتها والتخفيضات الموجودة بها لصالح المواطن، فضلا عن ما تتحمله الشركة القابضة من أعباء مالية لقيامها بتوفير السلع الاستراتيجية ومن أهمها الزيت والسكر في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار هذه السلع عالمياً جراء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأدى ذلك إلى استدامة إتاحة هذه السلع بكميات كبيرة لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق وانخفاض أسعار التموينية والأساسية داخل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية مقارنه بأسعار القطاع الخاص وهو ما ساهم بحق في تحقيق الانضباط السلعي وعدم وجود نقص أو أزمة في أي سلعة.

من جانبه، قال أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بمبلغ 21.460 ‏مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبه ‏زيادة قدرها 123 %.

وأشار إلى أن صافي الربح المستهدف للعام الحالي 210 ملايين جنيه، مضيفًا أن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه منها 440 مليون جنيه تمويل ‏ذاتي، و13.5 مليون جنيه قروض حسنة.​