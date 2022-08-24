"الزراعة": تحصين 4.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحصين 4 ملايين و738 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حتى الآن.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الدكتور عبدالحكيم محمود، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة التي بدأت في 14 يوليو الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليونين و513 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية من الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز، كما تم تحصين مليونين و255 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، والجمال.

وأوضح التقرير أن الحملة تتضمن أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية، وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.