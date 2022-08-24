بحوزتهم 5 قطع يشتبه في أثريتها.. ليلة سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر خلسة بمسكنهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازتهما لبعض القطع الأثرية ناتج الحفر بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر على أعمال حفر، كما تم ضبط 5 قطع يشتبه في أثريتها - الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازتهما القطع المضبوطة بقصد الاتجار.

بعرض القطع الأثرية على الجهات المختصة أفادوا بأثرية المضبوطات، وأنها تعود للعصر اليوناني والروماني، وأن الحفر بغرض التنقيب عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.