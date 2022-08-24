شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2022.. إعلان النتيجة غداً بعد استكمال فرز الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مكتب التنسيق حالياً على فرز رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية، تمهيدا للانتهاء من ترشيح الطلاب وفقا الرغبات التى سجلها الطلاب على موقع التنسيق الالكترونى ثم اعلان النتائج واتاحتها على موقع التنسيق الالكتروني.

وأكدت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالى، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية غدا الخميس، وإتاحة النتيجة على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل بمواعيد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى وتنسيق المرحلة الثانية للتقدم بتلك المرحلة، وذلك بهدف تقريب الطلاب إلى الجامعات التى تقع فى النطاق الجغرافى "أ" وبعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب على الطلاب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني والتوجه للكليات لاستكمال إجراءات القيد.