شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة قوية للثروة السمكية.. الرئيس السيسى يتابع ملف تطوير البحيرات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتى المنزلة وناصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة.