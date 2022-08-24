شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نستهدف تحقيق إيرادات ‏‏21.46 مليار جنيه من القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها ساهم في معرفة ‏حركة تداول السلع ومعرفه الوارد والمنصرف منها، وأشار خلال ‏ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية أن ‏الوزارة تتبنى خطط كبيره لتطوير المصانع الخاصة بالشركة ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها الى المقاييس والمعايير العالمية كما يحدث في شركة قها وادفينا للصناعات المتطور.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحضور كل من الدكتور فارق إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين واللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعضو المنتدب واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبد الرؤوف سرور والمحاسب عيد إبراهيم هريدى وأحمد كمال أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العمومية للشركة.

وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية وتوفيرها للسلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن ‏شركاتها والتخفيضات الموجودة بها لصالح المواطن، فضلاً عن ما تتحمله الشركة القابضة من أعباء مالية لقيامها بتوفير السلع الاستراتيجية ومن أهمها الزيت والسكر في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار هذه السلع عالمياً جراء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأدى ذلك إلى استدامة إتاحة هذه السلع بكميات كبيرة لتحقيق التوزان المطلوب في الأسواق وانخفاض أسعار التموينية والأساسية داخل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية مقارنه بأسعار القطاع الخاص وهو ما ساهم بحق في تحقيق الانضباط السلعي وعدم وجود نقص او ازمة في أي سلعة.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بمبلغ 21.460 ‏مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ‏زيادة قدرها 123 %، وأشار إلى أن صافى الربح المستهدف للعام الحالي 210 ملايين جنيه وأن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه منها 440 مليون جنيه تمويل ‏ذاتي، و13.5 مليون جنيه قروض حسنة.