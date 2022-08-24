شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: امتحان الفيزياء تضمن جزئيات صعبة.. وسهولة بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الثانوية العامة دور ثان امتحان مادة الفيزياء والتاريخ، وأكد طلاب الشعبة العلمية أن امتحان مادة الفيزياء تضمن جزئيات صعبة تحتاج إلى تركيز وفهم لمخرجات التعلم لموضوعات كثيرة بالمنهج الدراسى، موضحين أن الامتحان أيضا تضمن جزئيات بسيطة وإجاباتها ليست محيرة، متابعين: مستوى الامتحان فوق المتوسط.

وبالنسبة لامتحان التاريخ، أكد الطلاب فى الشعبة الأدبية أن الأسئلة بسيطة وفى مستوى الطالب المتوسط وأسهل بكثير من امتحان الدور الأول.

فيما تمكن فريق مكافحة الغش من ضبط الطلاب الذين قاموا بتصوير أسئلة امتحان مادة الفيزياء ونشرها على صفحات الغش، حيث أن الطالب أدى الامتحان فى إحدى لجان محافظة الشرقية.

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالى 30 ألف و913 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالى 16 ألف و345، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.