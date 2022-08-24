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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الابعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة.