شكرا لقرائتكم خبر عن تتجاوز 80% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.



وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الإثنين كما يلى: - القاهرة الكبرى: العظمى 75-80

الصغرى 30-40





- الوجه البحرى: العظمى 75-80

الصغرى 30-40





- السواحل الشمالية:العظمى 90-95

الصغرى 60-65

- جنوب سيناء:العظمى 55-65

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد:العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد:العظمى 30-35

الصغرى 10-15