شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من تناول عدد من الأدوية عند قيادة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن قائمة الأدوية غير الوصفية التي قد تسبب النعاس، والتي يجب توخى الحذر عند القيادة، أو التعامل مع الآلات في حال تناولها.​

وقالت هيئة الدواء المصرية تتضمن القائمة مضادات الهيستامين مثل "ديكسبرومفينيرامين- ديمتيندين ماليات- لوراتادين - دوكسيلامين سكسينات " وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن التعرف على قائمة الأدوية غير الوصفية الصادرة من الهيئة كالآتى.. ​​

وكانت هيئة الدواء قالت إن حساسية الأدوية هى رد فعل غير طبيعى للجهاز المناعى عند استخدام دواء معين، سواء كان بوصفة طبية أو بدون أو دواء عشبي.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه من أبرز علامات وأعراض حساسية الدواء، الطفح الجلدى أو الحمى.

وتابعت هيئة الدواء: "تؤدى حساسية الدواء لردود فعل خطيرة، وتعرض حياة الشخص للخطر، حيث تؤثر على العديد من أجهزة الجسم".