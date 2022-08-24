شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجزء الأول من الحركة القضائية فيما يخص التنقلات، حيث يستمر استقبال التظلمات بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء لمدة أسبوع.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الجزء الأول من الحركة القضائية التى أعدها التفتيش القضائي، تمهيدا لتنفيذها من العام القضائي الجديد الذى يبدأ اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، ترقية 68 قاضيا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 256 نائب رئيس استئناف إلى درجة رئيس محاكم الاستئناف، وترقية 60 من قضاء محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين قضاة بمحكمة النقض، وعدد 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وعدد 350 رئيس من الفئة أ إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف، فضلا عن نظر حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها المجلس، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية.