شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء الاختبارات لشغل وظائف معلم مساعد "رياض أطفال" 28 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين ٤٥ ألفا و٦٦٦ متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس، باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة، وتليها محافظة القاهرة في 29 أغسطس، ثم القليوبية في 30 أغسطس، والمنوفية يومي ٣١ أغسطس و١ سبتمبر، ومحافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر، ثم محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر، ومحافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر، وتليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر، ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر، والشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر، وسوهاج 17 سبتمبر، وكفر الشيخ 18 سبتمبر، ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر، ودمياط والفيوم 20 سبتمبر، ثم المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر، ومحافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر، وأخيرا محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





التعليم تنفى منح الراسبين بامتحانات الثانوية العامة الدرجة الفعلية بالدور الثانى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن منح كافة الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح كافة الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني والتي تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفي سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه "لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".





التعليم تعلن بدء قبول تظلمات طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الدور الثانى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تقديم طلبات التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع وحتي يوم 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت فى خطاب لها، أنه تبدأ التظلمات من اليوم التالي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدورالثاني 2022، وذلك وفقا للضوابط الواردة في ذات القرار رقم (293) يقوم الطلاب بطلب للاطلاع في موعد غايته سبعة أيام بدلا من خمسة عشر يوما (للدور الثاني).

وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل بعض ضوابط القرار الوزاري رقم (293) بتاريخ 2014 /7/9بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم .

وتابعت وزارة التربية والتعليم: يتم سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وإحدى شركات الدفع الإلكترونى.

وشددت على أنه بناء على اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسى 2022/2021، إنه قد تم تسليم النتيجة للإدارات التعليمية والمدارس بتاريخ 2022/8/23، مؤكدا أنه يتم السماح للطلاب بالتقدم بالتظلمات والاطلاع اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/8/24 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2022/8/31 طبقا لضوابط القرار الوزارى.





الأرصاد تنصح بعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال بالسيارات وارتداء ملابس فاتحة

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك تزامنا مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، والذى يصل ذروته اليوم الأربعاء، وتصل خلاله درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى على سبيل المثال 41 درجة .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين اتباع النصائح التالية:

1 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة (12 إلى الساعة 3 عصرا).

2 -الإكثار من تناول السوائل الباردة.

3 -يفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

4 -عدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال داخل السيارات.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم ما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

رئيس الوزراء: الكفاءة معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين ٤٥ ألفا و٦٦٦ متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

وأكد رئيس الوزراء تقدير الدولة لوظيفة المعلم السامية، وتوجيهاته للحكومة بضرورة اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لأبنائنا، مشددا على أن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.

ويعد مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري، وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة.