شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنصح بعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال بالسيارات وارتداء ملابس فاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك تزامنا مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، والذى يصل ذروته اليوم الأربعاء، وتصل خلاله درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى على سبيل المثال 41 درجة .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين اتباع النصائح التالية:

1 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة (12 إلى الساعة 3 عصرا).

2 -الإكثار من تناول السوائل الباردة.

3 -يفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

4 -عدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال داخل السيارات.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم ما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.