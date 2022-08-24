شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخفض 50% من قيمة التذكرة لذوى الإعاقة البصرية والمعاقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح هيئة السكة الحديد تخفيضات على تذاكر القطارات لذوي الإعاقة البصرية والمرافق (إن وجد) تبلغ 50% من قيمة التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة، في إطار الدور الاجتماعى للهيئة.

والاستفادة بهذه التخفيضات يتطلب إصدار بطاقة إثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، حيث يثبت ببطاقة التعريف الشخصية الصادرة عن وزارة التضامن نوع الإعاقة.

وأكدت هيئة السكة الحديد على أنه في حالة وجود راكب بالقطار يحمل تذكرة بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة ولا يحمل بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات يقوم مشرف القطار بتحصيل فرق الاجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.