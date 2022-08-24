شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى الصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح ضمن المرحلة الأولى سوف تساهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الذي يتطلع إليه المواطنون .

وأكد المحافظ أن مشروعات التعليم والصحة تحتلان جانبا كبيرا من الإهتمام بمشروعات مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 116 مشروعا، حيث بلغ عدد المشروعات بقطاع التعليم 80 مشروعا، والتي تشمل إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد أو توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية، بالإضافة إلى تنفيذ 36 مشروعا في قطاع الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية علي أعلي مستوي لتقديم الرعاية الصحية اللائقه للمواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف لمتابعه نسب الانجاز النهائية للمشروعات المدرجه ضمن مبادرة حياة كريمة.

تفقد اللواء أحمد راشد توسعات وتطوير مجمع المدارس بقرية الشوبك و الذي يضم 3 مدراس تشمل " مدرسة الانوار الابتدائية والمكونه من 3 مباني بعدد 54 فصل تعليمي ، وكذا مدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونه من 3 مباني بعدد 44 فصل تعليمي " وذلك في إطار خطة الدولة في التوسع في أنشاء المدارس للعمل علي تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والنهوض بالعملية التعليمية .

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع أنشاء الوحدة الصحية بالشوبك وذلك لخدمة أهالي القرية والأرتقاء بمستوي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة فى ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحى المعيشية للمواطنين وقد وجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بسرعة تجهيز الأجهزة الطبية والأطقم الطبية لتشغيله فور الأنتهاء من تنفيذ التشطيبات للمبني .

وقد ضمت الجولة التفقدية معاينة المحافظ مشروع إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي والذي اقيم علي مساحة 1400 متر ويضم مبني إداري وأنشطة وعدد ٢ ملعب خماسي وتراس حضانة وذلك في إطار سعى الدولة نحو التوسع في انشاء مراكز الشباب وتطويرها و رفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية .

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مجمع الخدمات الحكومية والزراعي المتكامل بنزله الشوبك و الذي تم أنشاءه لخدمة 60 الف نسمة ويضم مركز تكنولوجي وسجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية ومكاتب خدمية مع مراعاة توفير أماكن لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مما يسهم في تحقيق نقلة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي وإنهاء المعاملات الحكومية في سهولة ويسر .

ووجه محافظ الجيزة الشكر للقوات المسلحة و اجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدورهما الملموس فى انجاز تنفيذ معظم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح .

وفي نهاية الجولة وجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة تجهيز المشروعات المنتهية بالاثاث اللازم موجها رئيس مركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم والطريق العام لتوسعة الشوارع لإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لكي تتكامل مع أعمال التطوير.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والعميد علي عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف واشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم وعبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.



جانب من تفقد الوزير



حياة كريمة