شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدورى التى يقوم بها القطاع الصحى ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أهمية دور مجلس إدارة الصندوق فى تحقيق أهداف الصندوق والتى تتمثل فى دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

وتتضمن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.