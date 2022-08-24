مباحثات مصرية- أوغندية لتعزيز التعاون الزراعي بين البلدَين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، كاجيجي تومويباز، وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدَين.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدَين، على المستويين الشعبي والرسمي، والتي يعززها توافق القيادة السياسية بكلا البلدين، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة بمثابة انطلاقة جديدة لتعزيز أطر التعاون في المجال الزراعي وقضايا الأمن الغذائي بصفة عامة بين البلدَين، وبما يحقق الأمن الغذائي للشعبَين الشقيقَين.

وأشار القصير إلى توجيهات الرئيس السيسي، بتكثيف سبل التعاون في كل المجالات؛ لا سيما القطاع الزراعي، بين مصر وكل دول القارة السمراء، بما فيها دولة أوغندا، لافتًا إلى أن مصر خلال استضافتها قمة المناخ COP 27، المقررة في نوفمبر المقبل، ستستعرض كل القضايا المرتبطة بقارة إفريقيا، وعلى رأسها قضايا ارتباط الأمن الغذائي بالتغيرات المناخية.

وأعرب الوزير الأوغندي عن شكره لمصر حكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الترحاب، مشدداً أيضاً على العلاقات التاريخية التي تربط كلاً من مصر وأوغندا، ومتطلعاً إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدَين.

وأشاد الجانب الأوغندي بالتطور الذي شهده قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ خصوصًا بعد زياراته الميدانية لعدد من مشروعات الثروة السمكية، ومركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعامل البحثية التابعة له للتعرف على التجربة المصرية بقطاع الزراعة، حيث أعرب عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال المهم.

واتفق الجانبان على أن تشمل مجالات التعاون المشترك تعزيز التعاون في مجال الثروة السمكية والحيوانية، فضلًا عن تعزيز التجارة البينية في المجال الزراعي بما يليق بحجم البلدين، والتعاون في مجال بناء القدرات والتدريب بكل الأنشطة الزراعية المختلفة والاستفادة من إمكانات المركز المصري الدولي للزراعة ومركز الأقصر التنسيقي لنقل المعرفة، في ظل امتلاك الدولة المصرية مجموعة من المراكز البحثية المتقدمة.

وشملت مجالات التعاون التي اتفق عليها الجانبان أيضًا تعزيز التعاون في كل المجالات الزراعية والتي تشمل أبحاث إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية، والتصنيع الزراعي، والإنتاج السمكي والحيواني وصحة الحيوان، واللقاحات البيطرية والتطعيمات، والتحسين الوراثي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المشترك في المجال الزراعي من خلال تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع تشجيع التصدير الزراعي بين البلدين بما يتوافق مع متطلبات الصحة والصحة النباتية، وتصدير لحوم ومنتجات الدواجن وبيض المائدة والتفريخ والكتاكيت الحية عمر يوم من المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

ويشمل التعاون أيضًا تشجيع تجارة الأمصال واللقاحات البيطرية بين مصر وأوغندا، بالاستفادة من خبرات وإنتاج معهد بحوث الأمصال البيطرية بمصر، فضلًا عن التعاون في مجال تحسين تقنيات الري الحديث، والزراعة المناخية الذكية، والميكنة الزراعية المناسبة.

واتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال من كلا البلدَين، لتسهيل عملية التوافق في مجالات التعاون، وإزالة أية عقبات، مع تشكيل لجنة زراعية مشتركة من الجانبَين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وعرضه بشكل دوري على وزيرَي الزراعة بالبلدَين.

حضر اللقاء من الجانب المصري: المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.