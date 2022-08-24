أداء متميز ورائع.. "شباب النواب" تهنئ الزمالك لتتويجه بلقب بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجماهير النادي، لحصول الفريق الأول لكرة القدم وتتويجه ببطولة الدوري المصري .

وقال حسين، في برقية تهنئة أرسلها إلى رئيس نادي الزمالك: "أتقدم باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهاني لنادي الزمالك

بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام لكرة القدم موسم 2021- 2022".

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "تشيد اللجنة بالأداء المتميز والرائع للاعبي الفريق على مدار مباريات الموسم الذي أسفر عن تحقيق البطولة التي أسعدت جماهير النادي وعشاقه".

وأضاف رئيس لجنة الشباب، في برقيته: "... إذ تعرب اللجنة عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة نادي الزمالك تحت رئاستكم على تحقيق هذا اللقب في ظل الطفرة الحقيقية التي تشهدها القلعة البيضاء على مختلف الأصعدة الرياضية ".

واختتم حسين برقيته: "مع خالص الأمنيات بدوام التقدم والتوفيق لنادي الزمالك لتحقيق المزيد من البطولات في الرياضات كافة، على جميع الأصعدة المحلية والإفريقية والعالمية".