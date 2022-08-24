تفاصيل توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة مترو لخطي مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، والشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.

حضر مراسم التوقيع وزير النقل المهندس كامل الوزير والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن هذه الاتفاقية تعد الخطوة الأولى الحقيقية في إطار توطين صناعة السكك الحديدية والجر الكهربائي، مضيفا أن هذا يعد إنجاز غير مسبوق، حيث أن أول مرحلة تتم بنسبة توطين ومكون محلي تصل إلى 31 %.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توريد وتصنيع 40 قطار، بواقع 8 قطارات للخط الثاني، و32 للخط الثالث.​