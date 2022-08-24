المبدعون يبنون الأوطان.. تفاصيل لقاء الأزهري الطلابَ أصحاب القدرات الفائقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

انطلقت فعاليات محاضرة مواجهة السلوكيات غير السوية والأفكار المتطرفة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ضمن فعاليات فوج ذوي القدرات الفائقة.

عُقدت المحاضرة تحت شعار "مبدعون باختلاف" برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيلَي المعهد .

وقدم طلاب الجامعات والمعاهد المصرية من ذوي القدرات الفائقة، باقة ورد للدكتور أسامة الأزهري محبة وتقديرًا له.

وأشار الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في "قادرون باختلاف" أن أصحاب القدرات الفائقة هم مَن يعطونا الطاقة، مؤكدًا أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص على الاستماع إلى أبنائنا الطلاب من خلال حرص المعهد على عقد الندوات الذاتية ومناقشة العديد من المبادرات؛ لعرضها على الوزير وتطبيق المتميز من هذه المبادرات على أرض الواقع، مفيدًا أن الهدف من إطلاق هذا الفوج هو تأصيل فكرة الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الفائقة من خلال تقديم برنامج تثقيفي وتوعوي للتعريف بحقوقهم، والاهتمام بالتأهيل النفسي لهم.

وقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الشكر إلى قيادات معهد إعداد القادة؛ لدعوتهم الكريمة وتشريفه أن يكون وسط كوكبة من الشباب الموهوبين والمبدعين، مفيدًا أنه رغم سفره وجولاته للعديد من البلاد وحصوله على العديد من الدروع؛ فإنه يرى باقة الورد التي قدمها هؤلاء المبدعون أغلى وأثمن هدية تلقاها في حياته، قائلًا "أردت أن أكرمكم فأكرمتوني، أردت أن آتي لخدمتكم فأخجلتموني بمحبتكم"، مؤكدًا أنه أسرع بالحضور إلى هذه الفعالية لشدة تعلقه بالعلم، مؤكدًا أن هذه الكوكبة تأتي في قمة أصحاب المواهب وأصحاب الإبداع والعباقرة.

وأوضح الأزهري ما هو الإنسان؛ فهو كائن مفكر، صانع للحضارة، فالإنسان في حقيقته عبارة عن إرادة وتصميم، مشيدًا بأصحاب القدرات الفائقة وأنهم أصحاب إرادة قادرة وقاهرة لجميع العقبات لتحقيق الإبداع والنجاح، مؤكدًا أن كل شخص منهم يمتلك موهبة وإرادة وتصميمًا وإبداعًا كبيرًا.

وتمنى مستشار الرئيس للطلاب أن يرى منهم مَن يسجلون براءة اختراع وموهوبين ومبدعين ومؤلفين ورياضيين.. إلخ، حيث لا تبنى الأوطان إلا على أيدي المبدعين، متمنيًا أن يقدموا لوطننا الغالي كل ما هو جديد، وأن يقدموا للإنسانية كل ما هو مولهم، آملًا أن يكون ترك في نفوسهم كلمة حب وعطاء.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خمسة أمور وهي احترام الأكوان، وإكرام الإنسان، وازدياد العمران، وحفظ الأوطان، وزيادة الإيمان.

وتبنى الأزهري مشروعًا لترجمة تفسير الشيخ الشعراوي جميع الحلقات المرئية إلى لغة الإشارة، وفتح باب النقاش والإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب .