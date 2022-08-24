كشف لغز السرقة من خزينة منزل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مرتكبي واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن بالقاهرة بداخلها مبلغ ومشغولات ذهبية.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة خزينة من داخل مسكنه وبداخلها (مبلغ مالي- ومشغولات ذهبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقة زوجة المُبلغ وآخر- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنها نظراً لعلمها باحتفاظ شقيقتها وزوجها بمبالغ مالية بمسكنهما، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك تمكنت من مغافلة شقيقتها أثناء زيارتها لها، واستولت على المفاتيح الخاصة بها وتمكنت من استخراج نسخة منها، واستعانت بالمتهم الثاني وتوجها للشقة محل البلاغ وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح المصطنع والاستيلاء على الخزينة، وعقب ذلك توجها إلى أحد أصدقاء الثاني، وتمكن الأخير من فتح الخزينة وعثر بداخلها على (مبلغ مالي- مشغولات ذهبية) وأضافا بتصرفهما في المشغولات الذهبية بالبيع لدى مالك محل مشغولات ذهبية، أمكن ضبطهما، وأيدا أقوال المتهمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.