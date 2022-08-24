المسطحات: ضبط 5 مصانع عشوائية بداخلها 322 طن مواد غذائية فاسدة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بتوجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة في مجال حماية البيئة بنطاق محافظة القليوبية. وأسفرت الجهود في مجال المواد الغذائية: ضبط عدد (2 مصنع عشوائي لإنتاج وتعبئة المخللات).. بمضبوطات بلغت (255.6 طن مواد خام ومنتج نهائي مخللات مصنعة من مواد مجهولة ومعدة للتداول بدون ترخيص). وفى مجال الصحة العامة: ضبط (3 مصانع عشوائية بدون ترخيص "مصنع منتجات ورقية – مصنع أواني طهى منزلية – مصنع مواسير مياة شرب بلاستيكية)، بمضبوطات بلغت (58 طن - 10500 عبوة) مواد خام ومنتج نهائي لمناديل ورقية مصنعة من مواد مجهولة المصدر، (5 طن - 4850 قطعة) مواد خام ومنتج نهائي لمواسير مياة بلاستيكية مغشوشة ومقلدة مصنعة من مواد مجهولة المصدر، (2 طن - 5045 قطعة) مواد خام ومنتج نهائي لأواني طهى منزلية مصنعة من مواد مجهولة المصدر). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012