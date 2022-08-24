المسطحات: ضبط 5 مصانع عشوائية بداخلها 322 طن مواد غذائية فاسدة في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بتوجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة في مجال حماية البيئة بنطاق محافظة القليوبية.
وأسفرت الجهود في مجال المواد الغذائية: ضبط عدد (2 مصنع عشوائي لإنتاج وتعبئة المخللات).. بمضبوطات بلغت (255.6 طن مواد خام ومنتج نهائي مخللات مصنعة من مواد مجهولة ومعدة للتداول بدون ترخيص).
وفى مجال الصحة العامة: ضبط (3 مصانع عشوائية بدون ترخيص "مصنع منتجات ورقية – مصنع أواني طهى منزلية – مصنع مواسير مياة شرب بلاستيكية)، بمضبوطات بلغت (58 طن - 10500 عبوة) مواد خام ومنتج نهائي لمناديل ورقية مصنعة من مواد مجهولة المصدر، (5 طن - 4850 قطعة) مواد خام ومنتج نهائي لمواسير مياة بلاستيكية مغشوشة ومقلدة مصنعة من مواد مجهولة المصدر، (2 طن - 5045 قطعة) مواد خام ومنتج نهائي لأواني طهى منزلية مصنعة من مواد مجهولة المصدر).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.