سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بيانات بطاقات الدفع الالكتروني لعملاء بعض البنوك الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد تمكنا من الحصول عليها من خلال مواقع ومنتديات أجنبية يتبادلون بها المترددين بيانات تلك البطاقات نظير مقابل مادى، فضلاً عن قيامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك مختلفة في عدة دول أجنبية عن طريق خداع متصفحي تلك المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بصفحات مقلدة لشركات عالمية أو بنوك أجنبية وإجرائهما عمليات التحويل للأموال المستولى عليها من تلك البطاقات إلى حساب الشركة المملوكة لأحدهما داخل البلاد والتي قاما بتأسيسها شركة دون ممارستها نشاطاً فعلياً وإنشائه صفحة لتسويق منتجات الشركة المزعومة على شبكة (الإنترنت) والتعاقد مـع إحدى شركات الوساطة المالية الإلكترونية لتحويل الأموال "المستولى عليهـا من الخارج" إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة داخل البلاد بدعوى تجارة منتجات اللحوم المجمدة - على خلاف الحقيقة-.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما ("3 هواتف محمولة – جهاز كمبيوتر" وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي - 2 محفظة إلكترونية بداخلهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.