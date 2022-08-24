تجديد حبس المتهمين بقتل ابنتهم وإلقائها بترعة المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل ابنتهم وتقييدها بحبل وحجر وإلقائها بترعة المنصورية.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة إحدى الفتيات في مجرى مائي "ترعة المنصورية" بدائرة المركز، وتبين أنها مُكبلة بحبل ومُثبت بها حجرين.

تم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة"، وبإبلاغ اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عدد أربعة أشخاص "من أهليتها" مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأحيلوا للنيابة العامة للتحقيق.