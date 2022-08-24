بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. سقوط 6 عناصر إجرامية لتجارة المخدرات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهدفت الأجهزة الأمنية، إحدى البؤر الإجرامي شديدة الخطورة للاتجار بالمواد المخدرة بسوهاج وضبط القائمين على إدارتها عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بؤرة إجرامية خطرة للإتجار في المواد المخدرة يقوم على إدارتها "6 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية" تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن سوهاج تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن إصابة أحدهم بطلق ناري "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج".

وضبط باقي المتهمين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش – فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سلاح أبيض – 3ميزان حساس – 4 دراجات نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالي – 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.000,000 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.