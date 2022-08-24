"خلع فكها وطعنها قبل عملية جراحية".. جريمة قتل بشعة لزوجة داخل مستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

جريمة بشعة شهدتها المملكة الأردنية، حين طعن مواطن زوجته داخل مستشفى البشير.

وأقدم المواطن على إنهاء حياة زوجته وهي ترقد على سرير بإحدى غرف مستشفى البشير.

تفاصيل الجريمة، توضح أنه توجد خلافات سابقة بين الزوجين، إثر قيام الزوج بضرب زوجته ضربا مبرحا سبب لها خلعا في الفك، دخلت على أثره المستشفى.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وصلت الخلافات بين الزوجين إلى القضاء ورفعت الزوجة دعوى ضد زوجها أمام المحاكم الشرعية.

ودخلت الزوجة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية للفك، وقبل أقل من ساعة من دخولها غرفة العمليات، طعنها الزوج عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، وتوفيت على الفور.

وعلى وقع الحادث، تجمهر مواطنون كانوا بالمكان، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.