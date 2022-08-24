5 قرارات من النيابة في حادث الدائري المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب لجنة فنية من خبراء المرور؛ لمعاينة مكان حادث اصطدام "تريلا" بـ7 سيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية القادم من طريق الواحات والذي وقع مساء أمس الثلاثاء، مما تسبب الحادث في مصرع وإصابة 7 أشخاص.

وطلبت النيابة العامة إجراء معاينة للسيارات التالفة والنقل الثقيل وإعداد تقرير فني عن حالة السيارة المتسببة في الحادث وفحص الفرامل والتأكد من حالتها الفنية.

كما أمرت النيابة، الاطمئنان عن حالة السائق المتسبب في الحادث، تمهيدًا لسؤاله في الواقعة، واستكمال التحقيقات معه، كما طلبت النيابة بإجراء تحليل تعاطي المخدرات له لبيان تعاطيه المخدرات وقت وقوع الحادث من عدمه .

وتبين من التحريات أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 5 آخرين، تم نقل مصابين إلى المستشفى في حالة صحية خطرة، وإسعاف الباقين في موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث تهشم عدد من السيارات 11 ملاكي وتاكسي وسيارتي ربع نقل وآخري نقل.

وقال مصدر مطلع إن الحادث نتج عنه مصرع شخصين فيما أصيب 5 أخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام تريلا و11 ملاكي وتاكسي وسيارتي ربع نقل وآخري نقل على الطريق الدائري للقادم من طريق الوحات اتجاه الرماية.