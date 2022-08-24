شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشارك بجناح خاص فى معرض «لوجوس الثالث للشباب 2022 » بوادي النطرون تستعرض خلاله مبادرة "إيكو إيجيبت" للسياحة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة فى معرض «لوجوس الثالث للشباب 2022 » الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوادي النطرون تحت شعار العودة للجذور ، وقد قام بإفتتاحه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمشاركة نحو 200 شاب من كافة أنحاء العالم.

وقد قامت وزارة البيئة بعرض ماتقوم به على أرض الواقع لخدمة البيئة المصرية والحفاظ عليها ، حيث تم عرض مبادرة إيكو ايجيبت (ECO Egypt) فى الجناح الخاص بوزارة البيئة بالمعرض ،والتى تعتبر أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بالمحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية،بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية.

ويهدف المعرض إلى تنمية روح الانتماء لدى الشباب وتعريفهم بما يتم من مجهودات علي أرض الوطن لبناء الجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلى إحداث ترابط بين الشباب القبطى الأرثوذكسي من كل أنحاء العالم، وتمكينهم من تبادل خبراتهم، ومعرفة جذورهم المصرية القبطية، وأخذ خبرة لكنائسهم، كما يعد المعرض فرصة هامة لهم لمقابلة شخصيات هامة وعامة وكنسية مختلفة.

جديراً بالذكر أن ملتقي لوجوس بدأ لأول مرة عام 2018، حيث ضم ملتقى لوجوس الأول 200 شاب وشابة من كافة الإيبارشيات من كل أنحاء العالم ، ثم ملتقى لوجوس الثاني عام 2021 وخُصِص للشباب من كافة الإيبارشيات داخل مصر.



جناح البيئة بالمعرض (1)



جناح البيئة بالمعرض (2)



جناح البيئة بالمعرض (3)



جناح البيئة بالمعرض (4)