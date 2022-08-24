شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 2 مليون رأس مشاية ضد القلاعية والوادي المتصدع بـ 4.7 مليون جرعة لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة حيث تم إعطاء أكثر من 4.7 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون 513 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين حوالي 2 مليون و 225 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال.

وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية .

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.