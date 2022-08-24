شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب بحرينى: لقاء العلمين الأخوى يأتى ب‬توقيت‭ ‬مهم فى‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب البحرينى محميد المحميد،" إن‭ ‬عقد‭ ‬اللقاء الأخوى الخاص ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق فى مدينة العلمين‭ ،‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬توقيت‭ ‬مهم‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬عدة‭ ‬تواجهها‭ ‬المنطقة،‭ ‬بينها‭ ‬أزمات‭ ‬داخلية‭ ‬وأخرى‭ ‬خارجية،‭ ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬ومرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬تداعيات‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬العالمية،‭ ‬وتطورات‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والأوضاع‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬التضخم‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والأوضاع‭ ‬الأمنية".

وقال المحميد ـ في مقال له بجريدة (أخبار الخليج) البحرينية، الأربعاء " إن ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬القرارات‭ ‬والنتائج‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتمخض‭ ‬عنها هذا اللقاء ‬وضع‭ ‬رؤى‭ ‬وحلول‭ ‬للتطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬الحاصلة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الأمني‭ ‬والغذائي‭ ‬والمائي،‭ ‬والتضخم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬كذلك"‭.‬

وحول الشأن‭ ‬الاقتصادي أوضح المحميد أنه يمكن لهذا اللقاء أن يحقق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات،‭ ‬ويحقق‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والشراكة‭ ‬بشأنها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬العربي‭ ‬للقضايا‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وتوحيد‭ ‬المواقف‭ ‬قبل‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬القادمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬تكاملية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبحث‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والغذاء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬استمرار ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬وسريع‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشار ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الحيوي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬الأردني‭" ‬خليل‭ ‬حماد"‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اللقاء الأخوي يمكن أن يسهم في‭ ‬خلق‭ ‬تكامل‭ ‬اقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬الشراكة‭ ‬التكاملية‭ ‬الصناعية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬العربي،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توحيد‭ ‬الموارد‭ ‬والقدرات‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬صناعات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة،‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الشراكة،‭ ‬والتي‭ ‬تمتلك‭ ‬قوة‭ ‬شرائية‭ ‬وبشرية‭ ‬كبيرة‭.‬

وأضاف" كما‭ ‬تسهم‭ ‬الشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬الصناعية‭ ‬المضافة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬106‭.‬26‭ ‬مليار ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬112‭.‬56‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل ‬30 ‬في المئة من‭ ‬القيمة‭ ‬الصناعية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وبانضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة،‭ ‬تضيف‭ ‬البحرين‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬خامات‭ ‬الحديد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الأربعة،‭ ‬وتمتلك‭ ‬البحرين‭ ‬قطاعاً‭ ‬صناعياً‭ ‬قوياً‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9500‭ ‬شركة‭ ‬صناعية‭ ‬و55000‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬و4‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬المحدد‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعة‮‬‭.‬