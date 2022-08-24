شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة لـ"المنظمة الدولية للهجرة": مستعدون للتعاون المستمر لدعم جهود التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،على استعداد "الوزارة" للتعاون مع كافة الجهات ذات الأهداف الوطنية المشتركة، والراغبة في دعم جهود عمل "الوزارة" فى التشغيل والتدريب لخدمة فئة الشباب الراغب في العمل، وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية وتنموية، يستفيد منها "المجتمع المصرى".

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام "الوزارة " لوفد من المنظمة الدولية للهجرة ،والتابعة للأمم المتحدة، برئاسة لوران دى بوك "رئيس الوفد" ،حيث جرى النقاش حول أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام ، وفى إطار مشروع " من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا THAMM " بشكل خاص.

وأشار الوزير في بيان صحفي صادر عن "الوزارة" اليوم الأربعاء" إلى أهمية التعاون بين "الوزارة" و"المنظمة"،وإلى ضرورة الإسراع فى العمل المشترك، لتوأمة أحد مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مع أحد مراكز التدريب فى إحدى دول أوروبا ، وتوحيد آليات العمل واعتماد المناهج ، وإصدار شهادات معتمدة دولياً،والاستفادة من الدعم المقدم من المنظمة فى بناء القدرات المؤسسية لمجموعة من العاملين بالوزارة فى مجال اللغة الإنجليزية.

من جانبه قدم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ، الشكر والتقدير والتهنئة للوزير على توليه المنصب الجديد ، مشيراً إلى استعداد المنظمة لدعم الوزارة فى إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف الدعم في مجال المعلومات والإستشارات قبل المغادرة،وتوفير بيانات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة من خلال تقديم الدعم اللوجيستى لإنشاء الوحدة فضلاً عن تدريب فريق العمل .

وأضاف رئيس البعثة ، انه يجرى حالياً البدء في مشروع تصميم نموذج تجريبي سيعرض على "الوزارة" للتدريب ما قبل السفر للعمالة المصرية المتوقع سفرها إلى دولة ليبيا للعمل فى مجال التشييد والبناء ، حيث أفادت الدراسات لسوق العمل هناك اهمية ذلك القطاع ،وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات تدريبية ونقابات عمالية ، على ان يتم التوسع فى تقديم هذا النموذج حال ثبوت نجاحه ..

حضر اللقاء من جانب الوزارة ، ايهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الدولية والاقليمية ، وعن المنظمة مروة مصطفى"منسق المشروعات".

والجدير بالذكر أن مشروع THAMM بين "الوزارة " و"المنظمة الدولية" ،والممول من الاتحاد الأوروبى فى ثلاث دول هي:مصر وتونس والمغرب ، تنفذه المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بالتعاون مع عدة وزارات،وذلك لوضع دليل إقليمي لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة قبل السفر،ووضع خطة عمل مشتركة بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية للتوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي لأصحاب العمل والعمالة.. كما يجدر بالذكر أيضا أن "المنظمة" تشارك" الوزارة"،فى عقد برنامج تدريبي للملحقين العماليين عام 2022 والذي يهدف لتزويد الملحقين بالمعرفة اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الأخلاقى والتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة.