شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستقبل نظيره الأوغندى لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، "كاجيجي تومويباز" وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، على المستويين الشعبي والرسمي، والتي يعززها توافق القيادة السياسية بكلا البلدين، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة بمثابة إنطلاقة جديدة لتعزيز أطر التعاون في المجال الزراعي وقضايا الأمن الغذائي بصفة عامة بين البلدين، وبما يحقق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.

وأشار القصير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف سبل التعاون في كافة المجالات لاسيما القطاع الزراعي، بين مصر وكافة دول القارة السمراء، بما فيها دولة اوغندا، لافتا إلى أن مصر خلال استضافتها لقمة المناخ COP 27، المقررة في نوفمبر المقبل، ستستعرض كافة القضايا المرتبطة بقارة افريقيا، وعلى رأسها قضايا ارتباط الامن الغذائي بالتغيرات المناخية.

ومن جهته، أعرب الوزير الأوغندي عن شكره لمصر حكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الترحاب مشدداً أيضاً على العلاقات التاريخية التي تربط كلاً من مصر وأوغندا، ومتطلعاً إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

كما أشاد الجانب الأوغندي بالتطور الذي شهده قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زياراته الميدانية لعدد من مشروعات الثروة السمكية، ومركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعامل البحثية التابعة له للتعرف على التجربة المصرية بقطاع الزراعة، حيث أعرب عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال الهام.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على أن تشمل مجالات التعاون المشترك تعزيز التعاون في مجال الثروة السمكية والحيوانية، فضلا عن تعزيز التجارة البينية فى المجال الزراعى بما يليق بحجم البلدين، كذلك التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب بكافة الأنشطة الزراعية المختلفة والاستفادة من إمكانيات المركز المصري الدولي للزراعة ومركز الأقصر التنسيقى لنقل المعرفة وذلك في ظل إمتلاك الدولة المصرية لمجموعة من المراكز البحثية المتقدمة.

وشملت مجالات التعاون التي اتفق عليها الجانبان ايضا ، تعزيز التعاون في كافة المجالات الزراعية والتي تشمل أبحاث إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية، التصنيع الزراعي، الإنتاج السمكي والحيواني وصحة الحيوان، واللقاحات البيطرية والتطعيمات، والتحسين الوراثي، اضافة الى تشجيع الإستثمار المشترك في المجال الزراعي من خلال تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع تشجيع التصدير الزراعي بين البلدين بما يتوافق مع متطلبات الصحة والصحة النباتية، وكذا تصدير لحوم ومنتجات الدواجن وبيض المائدة والتفريخ والكتاكيت الحية عمر يوم من المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

ومن المقرر أن يشمل التعاون ايضا تشجيع تجارة الأمصال واللقاحات البيطرية بين مصر وأوغندا، بالاستفادة من خبرات وإنتاج معهد بحوث الامصال البيطرية بمصر، فضلا عن التعاون في مجال تحسين تقنيات الرى الحديث، والزراعة المناخية الذكية، و الميكنة الزراعية المناسبة.

كما اتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال من كلا البلدين، لتسهيل عملية التوافق في مجالات التعاون، وإزالة أية عقبات، مع تشكيل لجنة زراعية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وعرضه بشكل دوري على وزيري الزراعة بالبلدين.