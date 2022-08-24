شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء قبول تظلمات طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تقديم طلبات التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع وحتي يوم 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت فى خطاب لها، أنه تبدأ التظلمات من اليوم التالي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدورالثاني 2022، وذلك وفقا للضوابط الواردة في ذات القرار رقم (293) يقوم الطلاب بطلب للاطلاع في موعد غايته سبعة أيام بدلا من خمسة عشر يوما (للدور الثاني).

وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل بعض ضوابط القرار الوزاري رقم (293) بتاريخ 2014 /7/9بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم .

وتابعت وزارة التربية والتعليم: يتم سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وإحدى شركات الدفع الإلكترونى.

وشددت على أنه بناء على اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسى 2022/2021، إنه قد تم تسليم النتيجة للإدارات التعليمية والمدارس بتاريخ 2022/8/23، مؤكدا أنه يتم السماح للطلاب بالتقدم بالتظلمات والاطلاع اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/8/24 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2022/8/31 طبقا لضوابط القرار الوزارى.