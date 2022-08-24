شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط حالات غش بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان حيث تم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

تداولت صفحات الغش أجزاء من أسئلة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة والفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تحقق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالى 30 ألف و913 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالى 16 ألف و345، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.