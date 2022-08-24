التنمية المحلية:دعم الاقتصاد الأخضر كأساس للتنمية الاقتصادية بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها، و تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة، و تطوير المجازر الحكومية فى المحافظات، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدى لتغيير المناخ، اضافة الى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات المحلية، ودعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر، والذى تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية، مع دمج البعد البيئى في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.

يأتى ذلك، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية للمشاركة فى رسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع جميع الوزارات و الأجهزة المعنية، وبما يتماشى مع أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين ، وتحقيق التعافى الأخضر ، ووضع القضية كمحور عمل اساسي لها خلال الفترة المقبلة في تنفيذ كافة مشروعاتها فى المحافظات...

و أوضح "آمنة" أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة و البنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنية ، استفاد منها 38 مليون مواطنا ، و ساهمت فى توفير 7,5 مليون فرصة عمل وذلك في مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والأطفاء والمرور مشيراً الى سعى الوزارة الدائم لتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية ، والحد من آثاره الضارة والتكيف مع هذه الآثار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية المستدامة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالي 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ موضحاً أن أعمال تطوير البينية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه ، و تشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحى وخطوط تدوير ومعالجة ، ويستفيد من تطوير إدارةالمخلفات 45 مليون مواطن .

وقال الوزير أن الوزارة لها دور هام وحيوى بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة ، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر ، واشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية ، مشيرًا إلى ان كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية ، وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية ، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة ، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.

وتابع اللواء هشام آمنة، أن التزام الوزارة بمراعاة البعد البيئى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لإستضافة منتدى الامم المتحدة للتغير المناخى بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي و بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن جهود الوزارة في هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى ، وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي.

وواصل وزير التنمية المحلية توضيح جهود الوزارة في تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال اتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية و تطوير سلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر ، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية ، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" ، حيث استطاع الصندوق منذ انطلاقه حتى الان من توفير استثمارات تقدر بـ 173,5 مليون جنيه استفاد منها 23مليون مواطن ، وتمكن مشروعك من تمويل حوالى 172 الف مشروع من خلال الشباك الأخضر بإجمالى استثمارت 18,5 مليارجنيه ، وفر خلالها مليون فرصة عمل مضيفاً ان الوزارة لايقتصر دورها بواسطة أذرعتها التمويلية على إتاحة القروض فقط ولكن المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر ، أو من خلال المنصات الرقمية ، ومن بينها منصة "أيادي مصر" و التى أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي ويتواجد عليها 1259 منتج تعمل على تسويقه .

وثمن اللواء هشام آمنة المبادرات الشبابية المجتمعية التي اطلقتها الوزارة للتصدى لتغير المناخ ، كمبادرة مجلس إدارة الشارع لدعم وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعى والمسئولية المجتمية وجعلها اسلوب حياة واستطاعت المبادرة رفع 45 طن من المخلفات شهرياً وذلك بعد تطبيقها في 15 محافظة و19 حى و37 شارع ، و مبادرة زراعة الأسطح بالخضروات مؤكداً دعم الوزارة لهذه المبادرات لما تلعبه من دور محورى في تحسين حياة المواطنين ، وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور أهمها حوكمة و توطين التنمية المستدامة و توجيه الاستثمارات وفق أولوياتها ، و تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة ، و تطوير المجازر الحكومية فى المحافظات ، و دعم المبادرات الشبابية و المجتمعية للتصدى لتغيير المناخ ، اضافة الى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات المحلية ، و دعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر و الذى تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية ، مع دمج البعد البيئى في تطوير نظم ومجالات عمل الادارة المحلية .