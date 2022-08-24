رمال وأتربة وارتفاع الرطوبة.. تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام مقبلة بداية من الأربعاء 24 أغسطس وحتى الاثنين 29 أغسطس 2022.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

ويكون الشعور بطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، وحار على باقي الأنحاء.

وقالت الهيئة إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.