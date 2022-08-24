بخطوات بسيطة..طرق ترشيد "الكهرباء"عند شراء مبرد المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من النصائح لتقليل استهلاك الكهرباء عند شراء مبرد المياه، خاصة أنها تعتبر من الأجهزة التي تستخدم لتقليل الاعتماد على الثلاجة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وتضمنت النصائح التى تم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي:-

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها تستهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية، كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة بالجهاز.

3- من أفضل مميزات مبرد المياه، هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند شراء المبرد، من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.