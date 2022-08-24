شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية يؤدون امتحانى الأحياء والتفسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم اليوم، ويؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادتى الأحياء والتفسير، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادتى التفسير والادب والمطالعة والنصوص.

ويؤدى طلاب الدور الثانى والبالغ عددهم 28664 طالبا وطالبة فى 375 لجنة على مستوى الجمهورية، حيث شدد القطاع على أن التعليمات الصادرة بشأن امتحانات الدور الأول سارية على لجان امتحانات الدور الثانى والتى تنتهى يوم 29 أغسطس الجارى.

وشدد قطاع المعاهد على رؤساء اللجان بالتنبيه على طلاب الشهادة الثانوية، بأنه ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا في الرسومات الهندسية، وممنوع استخدام القلم الجاف الأسود والقلم المزيل والقلم الحبر بكل ألوانه، على أن تتم الإجابة بالقلم الجاف فقط لا غير.

كما تم تخصيص غرفة عمليات برئاسة وكيل الازهر للتواصل المباشر مع المسئولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الإرسال على الواتساب.

وتم تخصيص رقمي واتساب لتلقى الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، على مدار اليوم، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب.

ورقما الواتساب هما: رقم واتساب مكتب فضيلة وكيل الأزهر ٠١٠٠٢٠٧٧٩٩٥ ـ رقم واتساب مكتب رئيس القطاع ٠١٢٢٣٣٤٣٠٠١ .