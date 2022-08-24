شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب أدت لانخفاض نسب سرقات التيار الكهربائى بشركات التوزيع.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365”، أهم اأسباب التى أدت إلى تراجع نسب سرقات التيار الكهربائي وارتفاع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، علاوة على انتظام معدلات الشحن لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، وفيما يلي الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائى :

1- تفعيل حق الضبطية القضائية ل600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

2- المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير اى تلاعب وإرساله مباشرة.

4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت انه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".