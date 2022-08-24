دون تفويض أدبي.. المصنفات تداهم مكتبة تبيع كتب تعليمية في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالك مكتبة؛ يبيع ويخزن كتب تعليمية بدون تفويض من أصحابها في منطقة الأزبكية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام، مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والآدبية.

واستهدفت الأجهزة الأمنية المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها وضبط المذكور وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 84750 كتاب دراسي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والآدبية، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المكتبة وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.