ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها نظير الحصول على مبالغ مالية من المستخدمين بدون ترخيص من الجهات المعنية.

واستهدفت قوات الأمن المتهم بمحل سكنه وأمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأجهزة المستخدمة في إدارة الشبكة مجموعة من الأسلاك والتوصيلات الخاصة بالشبكة وبمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريا.

