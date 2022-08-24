صحف القاهرة تبرز اللقاء الأخوي للرئيس السيسي مع القادة العرب في العلمين صحف القاهرة تبرز اللقاء الأخوي للرئيس السيسي مع القادة العرب في العلمين



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على اللقاء الأخوي الخاص الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، بضيوف مصر الكرام: الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "لقاء «الأشقاء» في العلمين.. أمن واستقرار.. السيسى وحمد وعبدالله وبن زايد يبحثون آليات تحقيق تطلعات شعوبهم إلى التنمية والتقدم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في لقاء أخوى خاص جمع الأشقاء، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، ضيوف مصر الكرام: الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن "لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، حيث جدد القادة دعمهم الجهود والمساعي التي تستهدف ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة الذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل، بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى التقدم والبناء والتنمية.

وأضافت أن القادة استعرضوا خلال لقائهم الأخوي، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

وتحت عنوان "السيسى يودّع الملك عبدالله والكاظمى بمطار العلمين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودع أمس الثلاثاء، بمطار العلمين ضيفي مصر الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.

وتحت عنوان "رئيس (أ. ش. أ): مصر تعيش أزهى عصور الوحدة الوطنية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أن مصر تعيش أزهى عصور الوحدة الوطنية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت على مدار ثماني سنوات ماضية إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالإت، شهد لها العالم أجمع بأنه ما كان لها أن تتحقق إلا خلال 20 عامًا أو يزيد عن ذلك بكثير.

وقال الكاتب الصحفي على حسن: "لقد رأينا جميعا المسجد والكنيسة يتعانقان، ونحن ندخل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكل مجمع سكنى جديد تتواجد الكنيسة بجانب المسجد والرئيس السيسى يساوى جميعا بين أبنائه، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادته شهدت تمثيل للمرأة والشباب في الحياة السياسية وتكريس لقيم حقوق الإنسان النبيلة.

وأشار إلى أن مصر تعيش عصر القيادة السياسية ولا تألو جهدا عن تحقيق تقدم كبير في كافة مناحي الحياة، حيث استعادت مصر مكانتها الدولية الكبيرة خلال السنوات الثمانية الماضية، منوها إلى أن بعض وسائل الإعلام الدولية معادية لمصر ولا تريد لها استقرارا إلى جانب أيضا هناك وسائل إعلام تابعة لجماعات الشر والإرهاب التي لا تكف عن بث معلومات مغلوطة وكاذبة ونقل صورة سلبية عن مصر.

وشدد رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على ضرورة معرفة المعلومات الصحيحة والحقائق من قبل الصحف القومية والمواقع الإلكترونية الوطنية والبرامج التي يبثها تليفزيون الدولة، مؤكدا أن إعلام الدولة المصرية يتسم بالشفافية ويعرض الحقائق لأبناء الوطن، مطالبا بعدم الاستماع إلى الجهات الإعلامية التي تتسم بالكذب والتي تكن لوطننا ولشعبنا كل الحقد والكراهية ولا تريد له استقرارا، وعلينا جميعا ألا نصغى لهم على الإطلاق.

وأضافت أن رئيس الوزراء العراقى قطع زيارته لمصر عائدا إلى العاصمة بغداد، لمتابعة واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة العراقية.

وتحت عنوان "مدبولى: «تنمية الأسرة المصرية» ركيزة لبناء الجمهورية الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفاً ذا أهمية كبيرة للدولة، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من «الأسرة المصرية» ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذى يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن النطاق الجغرافى للمشروع يستهدف فى عامه الأول الذي بدأ يوليو الماضي محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تضم أكثر من 1500 قرية، وكانت المرحلة التمهيدية للمشروع قد بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى له خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو الماضيين.

وتحت عنوان "255 ألف طالب بالمرحلة الثانية يسجلون رغباتهم بـ «تنسيق الجامعات»"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أمس، انتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة، البالغ عددهم 269 ألفًا و202 طالب، بحد أدنى 60% لـ223 ألفًا و294 طالبًا بشعبة «علمى علوم ورياضة»، و58.05% لـ45 ألفًا و809 طلاب بالشعبة الأدبية.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 255 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتحت عنوان "معلومات الوزراء يناقش مستهدفات قطاع التشييد والبناء بوثيقة "ملكية الدولة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورشة العمل الـ26 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التشييد والبناء، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات المصرية.

وأضافت "الأخبار" أن الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 25 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وتحت عنوان "شيخ الأزهر: الطلاب الوافدون سفراء لنا في بلادهم"، أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن اعتزاز الأزهر باستقبال الطلاب الوافدين في معاهده وفروع جامعته، مشير إلى بذل قصارى الجهد لتأهيلهم ليصبحوا سفراء للأزهر في بلادهم بعد تخرجهم، مشيدا بمستوى الطلاب التايلانديين الدارسين في الأزهر، واندماجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تعقدها الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية.

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، سفير تايلاند في القاهرة بوتابورن إيوتوكسان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وتحت عنوان "وزير الصحة يتابع خطة للتأمين الطبي لقمة المناخ بشرم الشيخ"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ناقش خطة التأمين الصحية لقمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة وكلاء الوزارة بالمحافظات.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار أمس أن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وعيادات متنقلة أخرى داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، بالإضافة لجاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.