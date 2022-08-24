عدم تحصيل أموال وصحة جيدة.. ننشر مهام وشروط مشرفي العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضعت وزارة السياحة والآثار، القواعد والمهام الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، عقب اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ الرحلات.

وشملت الضوابط، المهام الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة على النحو التالي:

1- يشترط في المشرف المرافق للمعتمرين ما يلي:

- أن يكون مقيدًا بالسجل الالكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة 3 أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن 5 سنوات في السياحة الدينية، أو أن يكون حصل على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن، أو أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.

- سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة، وذلك لمرة واحدة على الأقل .

- أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.

- يستثنى من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الماضي 1443 هجرية، ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.

2- يجب على المشرف المرافق للمعتمرين الإلتزام بالآتي:

- المتابعة المستمرة لحالة المرضى من المعتمرين.

- إنهاء إجراءات فقد أحد المعتمرين، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه للبعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب).

- في حالة وفاة أحد المعتمرين؛ يجب حضور المشرف بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويًا، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

- توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

- حسن معاملة المعتمرين، والقيام بجميع مهامه على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

- عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.

ومن المقرر، بدء رحلات العمرة لهذا الموسم، في شهر أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

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