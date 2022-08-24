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10 معلومات عن العام الدراسى الجديد واستعدادات المديريات التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى، 10 معلومات عن العام الدراسى الجديد واستعدادات المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لاستقبال الطلاب.

- يبدأ العام الدراسى الجديد 1 أكتوبر 2022.

- تنطلق الدراسة لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

- تبدأ الدراسة يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 لطلاب المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

- بدأت المدارس فى فرش الفصول وانهاء أعمال الصيانة البسيطة.

- جار تسليم المديريات التعليمية الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب.

- متابعة تقديم ملفات الطلاب فى الصفوف الأولى ورياض الأطفال حسب ضوابط القبول.

- تسكين طلاب الصف الأول الثانوى العام فى المدارس حسب مجاميع الشهادة الإعدادية.

- من المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات منظمة لأعمال التقييم لطلاب الثانوى العام والصفوف فى النظام الجديد وخاصة للصفين الرابع والخامس الابتدائي.

- تعديل خريطة العام الدراسى الجديد بعد قرار تأجيل الدراسة أسبوعا لتبدأ 1 أكتوبر المقبل.

- إنهاء إجراءات التعاقد مع 30 ألف معلم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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