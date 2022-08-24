شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة أسيوط الأهلية والان مع تفاصيل الخبر
• كلية الطب البشري.
• كلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).
• كلية الصيدلة والبحوث الدوائية (برنامج الصيدلة "Pharm D" )
• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تقدم برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).
• كلية الألسن واللغات التطبيقية تقدم برامج (اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية).
• كلية العلوم المالية والإدارية تقدم برامج (الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).
• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم برامج (علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية).
وانطلقت صباح أمس الثلاثاء أعمال تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع التنسيق الإلكترونى وتستمر أعمال التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس.
وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:
1- الطب 82%
2- طب الاسنان 80%
3- العلاج الطبيعى 78%
4- الصيدلة 74%
5- الطب البيطري 70%
6- الهندسة 68%
7- علوم الحاسب 62%
8- العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55.