بمشاركة 200 شركة.. "التموين" تكشف تفاصيل معرض "أهلا مدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين عن تفاصيل معرض أهلا مدارس 2022، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، المقرر من 1 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 10 سبتمبر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقالت وزارة التموين في بيان إن المعرض يتضمن طرح كافة المستلزمات، والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على المنتج المصري، بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، والمنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب.

وسيشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة، من كبار الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، كما ستشارك شركات الاتصالات، لتوفير الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر واللاب توب