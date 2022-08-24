شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح موقف تخفيف مناهج الصف الخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن تخفيف مناهج الصف الخامس الابتدائي، سيتم التعامل بنفس ضوابط الصف الرابع الابتدائي وبما لا يخل بمخرجات التعلم لأن مناهج الصف الخامس الابتدائى يتم إعدادها وبالتالي سيتم مراعاة نفس الضوابط التي اتبعت بالنسبة لرابعة ابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم مراعات مقترحات وتوصيات اللقاءات المجتمعية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لاتخاذ اللازم فيما يخص مناهج الصف الخامس الابتدائي العام المقبل.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري إجراء بعد التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك والاستماع لآراء السادة المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة المناهج بكليات التربية.